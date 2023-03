Allerta vento forte su Prealpi e pianura in Lombardia, raffiche fino a 90 km/h

Per la seconda parte della giornata di oggi 15 marzo, si attende sul territorio regionale un’ulteriore intensificazione dei venti da Nordovest, anche a carattere di Foehn. Lo comunica la Protezione Civile Regionale. I venti saranno moderati o forti su Alpi, Prealpi e pianura occidentale fino a metà pomeriggio, mentre sulla pianura orientale risulteranno prevalentemente deboli con rinforzi a tratti.

Le raffiche massime previste saranno intorno ai 70 km/h, con picchi locali fino a 90 km/h. Dal tardo pomeriggio i fenomeni saranno in attenuazione a partire dai settori di pianura. In serata, su Retiche di confine, la ventilazione potrà persistere a tratti con raffiche fino a 60 km/h in quota.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia assicura l’attività di monitoraggio dell’evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei Presìdi territoriali e delle Autorità locali.

Si chiede pertanto di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.