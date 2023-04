A Buguggiate un weekend di festa con gli amici a quattro zampe

Al via la prima edizione del Dog Academy Italia Festival dal 29 al 30 aprile 2023 presso il campo cinofilo di Via Verdi 1 presso Buguggiate.

Organizzato dall’omonima ASD Dog Academy Italia ed in collaborazione con la Pro Loco di Buguggiate, l’associazione di protezione civile SOGIT ed altri enti non-profit, la manifestazione si presenta come un evento di promozione sportiva e sociale per tutto il territorio della provincia di Varese e con un importante richiamo regionale per i settori delle attività cinotecniche.

Dalle ore 09:30 di sabato 29 aprile sarà possibile partecipare alle prove gratuite delle varie attività cinotecniche ed alle dimostrazioni sportive con gli amici a quattro zampe. Il punto ristoro sarà a cura della Pro Loco di Buguggiate che grazie all’opera dei suoi volontari darà all’evento un supporto fondamentale per la realizzazione. Le attività continueranno quindi nel pomeriggio fino all’aperitivo; spettacoli di fuoco, di aerea e luci led fino a tarda sera.

Domenica 30 aprirà con l’esposizione cinofila amatoriale che vedrà la premiazione per tutte le categorie e dopo pranzo i laboratori di teatro-circo con i ragazzi delle strutture di accoglienza della Provincia e le attività cinofile per i più piccoli a cura della dottoressa Giovanna Barban e dell’associazione Il Giardino Meo. La giornata si chiuderà con le dimostrazioni sportive e la cena con gli spettacoli.

