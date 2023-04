Cresce e si consolida il progetto #VareseDoYouBike

Un altro passo in avanti per #VareseDoYouBike, l’iniziativa all’insegna del “green&active” che vede Camera di Commercio agire in sinergia con enti locali, operatori e associazioni di categoria per costruire un sistema cicloturistico quale nuovo tassello nella promozione della “terra dei laghi”.

Nel pomeriggio di venerdì 28 aprile la sala InfoPoint di piazza Monte Grappa ha ospitato un momento formativo dedicato a qualificati operatori commerciali attivi nei diversi ambiti del cicloturismo: dalla ricettività ai servizi tecnici, il noleggio delle biciclette e la ristorazione. Sono fin d’ora quaranta quelli pronti a svolgere la funzione di “Official Point” del progetto a contatto diretto con i turisti sulle due ruote a pedali.

Un gruppo di operatori che s’affianca alle cinquanta guide cicloturistiche già formate e arricchisce un progetto che propone 45 itinerari mappati e disponibili per essere scaricati sulla piattaforma Komoot, con una serie di centraline di ricarica per le e-bike e oltre 2mila chilometri di percorsi tracciati e godibili da tutti, in base ai diversi livelli di difficoltà: quelli per le famiglie, altri per gli appassionati di cicloturismo a 360° e altri ancora per chi cerca l’adrenalina agonistica.