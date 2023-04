Il Centro Gulliver “di corsa” alla Milano Marathon con 75 runner

Domenica 2 aprile grande festa per il mondo del running e dello sport, in occasione della Milano Marathon, la manifestazione meneghina organizzata da RCS Sports & Events, giunta alla sua XXI edizione. Alle 9 in punto sono partiti i maratoneti in Corso Venezia, alle 9:45 i runner della Lenovo Relay Marathon con ben 3.250 squadre (per un totale di 13.000 podisti) che hanno corso in staffetta a sostegno delle 92 Organizzazioni Non Profit presenti.

Una di queste è proprio il Centro Gulliver di Varese che, ormai dal 2018, aderisce programma. Quest’anno è arrivata alla Milano Marathon con 75 runner: 3 maratoneti e 72 “staffettisti”. Hanno corso per “Tutti in piedi sul divano”, il progetto solidale per rinnovare gli arredi delle comunità di via Albani.

IL CHARITY PROGRAM

Si chiama Milano Marathon Charity Program ed è il progetto di fundraising che consente a tutti gli amanti della corsa di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla sua raccolta fondi.

Con circa 4,5 milioni di euro raccolti nel tempo, il Milano Marathon Charity Program è ormai di rilevanza internazionale: è secondo, per risultati di raccolta, solo alla London Marathon. In questa edizione registra un ricavato importante: sulla sola piattaforma di Rete del Dono si è già superata la soglia dei 700 mila euro, risultato vicino a quello dell’anno record 2019.

NUOVI RUNNER ACCANTO AGLI STORICI

Dei 75 runner di Gulliver, molti sono gli amici di Varese che hanno seguito la loro onlus in questa avventura. Nel dettaglio ci sono 4 staffette della EcoRun Varese, 2 della società Parallelo 42 – Communication Agency, 2 di Struqture srl, 1 di Nielsen Media Italia, 1 di Timberland Stabio Product Hub, 1 dello Studio di Massoterapia e Ginnastica Posturale Decataldo, 1 del Gulliver Running Team, oltre a 6 staffette di amici e sostenitori del Gulliver.

Tra i runner presente anche Andrea Civati, Assessore alla Rigenerazione Urbana, alla Mobilità e alle Infrastrutture del Comune di Varese. Presente anche una nutrita rappresentanza di giovani della Generazione Z. Tra gli altri, la squadra dei Magnamm, 4 amici classe 2000 provenienti dalla Campania che studiano a Milano in Università Bocconi. In comune hanno anche la passione per la corsa. Quest’anno per il compleanno del loro amico Matteo hanno deciso, come regalo, di vivere insieme l’esperienza della Milano Marathon in staffetta. Quale charity scegliere? “Le abbiamo passate in rassegna un po’ tutte – racconta uno di loro. “Abbiamo trovato in Gulliver quello che stavamo cercando. Una onlus che è vicina ai giovani e si occupa dei problemi attuali, prendendosi cura del benessere psicologico degli adolescenti.”

“Vecchi e nuovi amici – sottolineano dal Centro Gulliver – Tanti nomi e tante storie. Persone che si sono lasciate coinvolgere e hanno creduto in noi anche questa volta.”

I maratoneti sono Giuseppe Micalizzi e Gianni Izzo, rispettivamente presidente e vicepresidente della EcoRun Varese. Il terzo si chiama Crescenzo Acierno.

“È stata un’esperienza intensa e impegnativa sotto tutti i punti di vista – sottolinea Francesca Zurlo, fundraiser di Gulliver. “Vedere però la carica e il sorriso sui volti dei nostri staffettisti ha ripagato tutto il lavoro fatto in queste settimane. Abbiamo avuto persino una staffetta internazionale: davvero lo sport e la solidarietà possono unire persone che non si conoscono e rendere tutti un’unica famiglia.”

IL GULLIVER RUNNING TEAM

Scesi in pista anche gli Ospiti del Centro Gulliver, con il Gulliver Running Team. “Sono davvero orgoglioso di questi ragazzi – commenta Alessandro Maslowky, il loro allenatore. Sono mesi che ci stiamo preparando per questo obiettivo e ce l’abbiamo fatta. 3:38:09 il nostro tempo, un percorso di 42,2 km, con un passo medio 05:10 min/km. Tanto impegno, fatica, costanza, dedizione per raggiungere un ottimo risultato. Un po’ la metafora della vita. E la soddisfazione è davvero tanta”.

UN TERRITORIO CHE SI METTE IN “GIOCO”

Sono tante le realtà del territorio che, anche quest’anno, hanno deciso di sostenere Gulliver in questa iniziativa. Innanzitutto le aziende che hanno omaggiato i partecipanti con i gadget presenti nel pacco gara: Legù, Frutta Più, Caterline, Orti di Bregazzana, Confetteria Ernesto Brusa, Farmacia Celesia, Dinamo, Scenic Trail. Poi “Love in the Kitchen” di Marco Dossi Chef che ha donato le lunch box per i partecipanti, la Nau! di Castiglione Olona che ha omaggiato tutti i runner con occhiali da sole sportivi e Fody Fabrics che ha donato il materiale e il know how per la preparazione dei pacchi gara e per le coperte per il picnic, realizzate all’interno del laboratorio di sartoria di Gulliver. Un’importante presenza è stata Valentina Decataldo, titolare dello Studio Decataldo, osteopata e massoterapista che, con i suoi tirocinanti, ha offerto massaggi post gara a tutti i runner. Alcune realtà hanno poi sponsorizzato la partecipazione di Gulliver. Sono Pizzoni Modern Office ed Eramo & Associati.

IL PROGETTO SOLIDALE

“Per noi – raccontano dal Gulliver, la Milano Marathon è un’occasione per far conoscere la nostra mission a quante più persone possibili. Ogni anno abbiniamo alla corsa un progetto solidale. Per la XXI edizione abbiamo deciso di correre per “Tutti in piedi sul divano”, per rinnovare gli arredi della comunità di via Albani. Siamo convinti che non ci sia sensazione più bella che quella di “sentirsi a casa”: il nostro obiettivo è rendere l’accoglienza e la permanenza dei nostri giovani ospiti più familiare e costruttiva possibile. La raccolta fondi per il progetto è ancora attiva: per sostenere la campagna, è possibile andare su https://www.retedeldono.it/it/centro-gulliver/tutti-in-piedi-sul-divano ed effettuare la propria donazione.

IN ARRIVO UN ALTRO WEEKEND DI SPORT SOLIDALE

Archiviata la maratona, non finiscono qui per Gulliver le iniziative sportive e solidali. Nel weekend del 15 e 16 di aprile, infatti, sarà charity partner della EcoRun Varese, il grande evento dedicato all’ambiente, allo sport e alla cultura organizzato dal team della EcoRun Varese in collaborazione con l’ASD Campus Varese Runners.