Si spengono le luci sul campionato di Serie A1 2022/2023 della e-work Busto Arsizio che con la sconfitta per 0-3 (15-25, 19-25, 24-26) in gara 2 dei quarti di finale contro la corazzata Prosecco Doc Imoco Conegliano, viene esclusa dalla corsa allo scudetto.

Galleria fotografica Imoco troppo forte, Uyba fuori dai playoff scudetto 4 di 31

La formazione guidata da coach Marco Musso entrerà ora nei playoff per la conquista dell’accesso alla Challenge Cup, un risultato decisamente deludente in una delle stagioni più difficili e meno fruttuose da quel magico triplete che proiettò la Uyba tra le maggiori protagoniste della Serie A1.

Olivotto e compagne hanno provato a contrastare le venete che guidate da Haak (15 punti a referto) e da una splendida Squarcini (11 punti e MVP), hanno sofferto solo nel terzo set, chiuso ai vantaggi. Nella metà campo biancorossa Stigrot chiude con 11 punti, seguita da Degradi (9). Indisponibile la brasiliana Rosamaria.

Nel mini girone a tre dei playoff di Challenge Cup la Uyba si troverà opposta alla perdente tra Novara e Chieri e alla vincente dello scontro preliminare tra Vallefoglia e Pinerolo (nell’altro girone finiranno la perdente di Scandicci – Bergamo, la perdente di Milano – Casalmaggiore e la vincente di Firenze – Cuneo).

A fine partita coach Musso è sicuramente deluso del risultato che però analizza essere figlio di troppa carenza nell’attacco e di troppe energie spese per riuscire a stare al passo con una formazione di peso, come è Conegliano: “Abbiamo affrontato una squadra che è in pieno clima scudetto, che ha tanta voglia di arrivare in fondo e lo dimostra. E’ un peccato, è brutto chiudere così un playoff e sicuramente non possiamo essere contenti. In attacco ci è mancato quell’elemento di potenza che ci avrebbe permesso di affrontare meglio squadre di questo calibro e se possiamo dire di avere fatto un buon gioco nella fase muro-difesa, altrettanto non possiamo essere contenti del nostro attacco. Si è visto che troppe volte abbiamo dovuto spendere più energie di quelle che avevamo”.

Gli fà eco la capitana Rossella Olivotto, delusa per i troppi errori che non ci si possono permettere contro formazioni come la Imoco: “Peccato perché ci siamo accese tardi, nei primi due set abbiamo commesso ancora troppi errori e questo non possiamo permettercelo contro squadre così forti. Conegliano ha spinto dall’inizio alla fine e ha meritato la vittoria, ora pensiamo ai play-off Challenge”.

Il tabellino

e-work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (15-25, 19-25, 24-26)

e-work Busto Arsizio: Lloyd 6, Omoruyi 7, Olivotto 2, Stigrot 11, Degradi 9, Zakchaiou 7; Zannoni (L). Monza. N.E. Montibeller (L), Lualdi, Colombo, Bressan

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Wolosz 2, Plummer 5, Squarcini 11, Haak 15, Gennari 9, De Kruijf 6; De Gennaro (L). Carraro, Samedy, Gray 8, Lubian 1. N.E. Robinson, Pericati (L2), Fahr

Arbitri: Canessa Maurizio, Brunelli Michele

Note. Uyba: ace 1, errori 8, muri 5. Conegliano: ace 9, errori 9, muri 9. Spettatori: 1741