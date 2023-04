La Inox Team Saronno supera due volte il Bollate

Dopo il doppio passo falso contro il Castelfranco Veneto, la Inox Team Saronno Softball ha ottenuto subito il pronto riscatto in una delle sfide più attese della Regular Season, infliggendo un importante sweep ai danni del Bollate nel derby disputato nella giornata di sabato 15 aprile.

Di fronte ad una bella cornice di pubblico, che ha incitato dal primo all’ultimo lancio Longhi e compagne, la Inox Team ha superato gli avversari 3-2 in gara uno, grazie ai 2 punti realizzati all’ultimo inning, mentre si è aggiudicata 2-0 la seconda sfida con la vittoria all’esordio italiano di Stephanie Trzcinski.

Grazie a questo doppio successo, la Inox Team sale a quota 4 vittorie in 6 partite in stagione. La prossima sfida si terrà sabato 22 aprile sul difficile campo del Macerata.

Gara Uno: Inox Team Saronno – Bollate 3 a 2

La Inox Team Saronno si aggiudica nella maniera più affascinante possibile la prima sfida del derby contro il Bollate, segnando i 2 punti della vittoria in occasione dell’ultimo attacco della partita. Sotto 2-1 nel punteggio, a tre out dalla possibile terza sconfitta di fila, Fabrizia Marrone colpisce un doppio a sinistra contro Laura Bigatton. Pochi secondi dopo una chirurgica Alessandra Rotondo piazza il colpo del pareggio, con il secondo doppio di fila che fa esplodere di gioia il dugout e il pubblico di casa. L’inerzia della partita è totalmente cambiata e basta un solo swing a Milagros Lozada per portare a casa il punto del 3-2, realizzando così la valida della vittoria e dando inizio alla festa. Successo personale in pedana per una positiva Alice Nicolini, autrice di una gara completa.

Gara Due: Inox Team Saronno – Bollate 2 a 0

Nonostante il comprensibile entusiasmo per il successo ottenuto al foto-finish in gara uno, la Inox Team Saronno non commette l’errore di adagiarsi sugli allori nella seconda partita e, grazie ad un’ottima prestazione di tutto il collettivo, ottiene la seconda meritata vittoria di giornata che vale lo sweep ai danni del Bollate. Trascinata dai lanci di un’ottima Stephanie Trzcinski, all’esordio in Italia e praticamente intoccabile per le avversarie (6 strike out realizzate con solo 4 valide subite, di cui l’unico extrabase, un doppio, incassato al settimo inning), le padrone di casa sbloccano il risultato al sesto inning. Con un out, Blesa batte valido e raggiunge poi la terza sulla valida di Brugnoli. Valeria Bettinsoli si dimostra ancora una volta clutch in stagione e, dopo la giocata risolutiva all’esordio contro Collecchio, colpisce un gran doppio a sinistra contro la pitcher avversaria Plain che svuota le basi. Sono i punti del 2-0 che chiudono valgono la vittoria e il secondo sweep stagionale per le ragazze del manager Manson.