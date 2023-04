Per il 25 aprile una serata sulle “biciclette partigiane” a Ispra

Staffette con la gonna al vento, partigiani in trasferimento e “gappisti” vestiti da operai: in tanti momenti, durante i venti mesi di Resistenza, i patrioti hanno avuto come compagna di lotta la bicicletta. E nel mese del 25 aprile, gli incontri della Bottega del Romeo omaggiano proprio le “biciclette partigiane”, titolo della serata in programma giovedì 20 aprile.

Una serata conviviale per ricordare e ascoltare testimonianze dedicate alla bicicletta nella Resistenza, insieme all’Anpi di Ispra, per ascoltare il professor Sergio Giuntini, autore di un bel libro dal titolo “Biciclette partigiane. Diciannove storie di ciclismo e Resistenza”, una ricerca storica ben scritta e un racconto affascinante a cui seguirà una chiacchierata con Giovanni Bloisi – “il ciclista della memoria – che è in partenza con la sua Romeo Explorer per un nuovo viaggio della memoria (in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, quarto anno del viaggio pluriennale sulle orme della Resistenza).

La serata si tiene alla sede di Anpi Ispra, in via Banetti 1, e prevede, per chi vuole una cena conviviale (ore 20,00 – 15 € offerta minima) e a seguire un racconto a più voci (ore 20,45 – ingresso libero e gratuito).

Per prenotazioni cena: tel. e whatsapp 348 8516760 – mail lalibereria@bottegadelromeo.com. Evento adatto a tutti.