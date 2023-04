Strada chiusa in via San Carlo a Cazzago Brabbia

Divieto di transito in via San Carlo a Cazzago Brabbia a causa dei lavori di rifacimento della fognatura. Strada chiusa sia per i veicoli sia per i pedoni, da oggi, 26 aprile, fino al termine dei lavori di Alfa.

Lo stabilisce l’ordinanza comunale che, sempre a partire da oggi, istituisce l’apertura al traffico veicolare a senso unico in direzione Biandronno, solo ed eccezionalmente per questo periodo, del tratto di via don Orrigoni a partire dall’intersezione con la via don Galdangelo fino al parcheggio del cimitero.

Pertanto il transito dei veicoli provenienti da via Piave, via Garibaldi, via Monte Grappa in direzione est verso Piazza Mazzini/via Roma, sarà deviato in via don Orrigoni in direzione Biandronno.