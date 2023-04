Un nuovo veicolo per Auser Varese grazie ai “Progetti del Cuore”

Si è tenuta giovedì 20 aprile nella sede di Auser Varese, la cerimonia di inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto destinato ai diversamente abili. “Progetti del Cuore” taglia così il nastro di un altro importante traguardo raggiunto e renderà disponibile un nuovo Fiat Doblò attrezzato, facendosi carico delle spese di gestione e mantenimento.

Grazie alla partecipazione delle imprese locali, ognuna secondo le proprie possibilità, si è potuto portare a compimento questa “speciale” missione per la collettività. Auser Varese avrà, quindi, a disposizione un prezioso strumento di lavoro a costo zero per continuare a svolgere quotidianamente la propria missione e garantire a ragazzi, bambini, diversamente abili e famiglie un importante servizio di mobilità gratuita, in termini di assistenza sociale, istruzione, cure specifiche, sport e svago. Per festeggiare l’arrivo del mezzo erano presenti il presidente Giancarlo Monzini, oltre agli straordinari volontari, le numerose famiglie beneficiarie del servizio e i titolari delle attività sostenitrici.

«Per noi questa donazione ha un significato molto importante – spiega il presidente -. Siamo da sempre attenti a sottolineare l’opportunità sul binomio persone/relazioni: i principi di equità sociale, di rispetto delle differenze, di tutela dei diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni costituiscono, per così dire, la cornice generale dell’attività dell’Auser. Al centro, invece, stanno appunto le persone e le loro relazioni, mai separate le une dalle altre. Diamo molto spazio, attraverso questo mezzo, ai trasporti di malati oncologici nei vari centri medici. Circa il 60% del nostro servizio viene assorbito da questa tipologia di trasporto, grazie anche a un principio di accordo con Ail. Inoltre ci occupiamo di assicurare ogni comfort a tutti i nostri assistiti”»

Tra i testimonials di Progetti del Cuore figurano nomi noti dello sport e dell’impegno sociale, tra cui Annalisa Minetti, Beppe Signori e Andrea Devicenzi: esempi di persone vere, piene di passione, campioni fortemente impegnati nel sociale, che sfidano ogni giorno i propri limiti e combattono contro i pregiudizi, mettendo la loro popolarità al servizio del prossimo.