2 giugno, a Gazzada Schianno riprendono i concerti della biblioteca

Ancora la musica torna ad affiancare le molteplici attività della Biblioteca di Gazzada Schianno. Anche per il 2023 Musicattraverso caratterizzerà le opportunità e le proposte attorno alla cultura musicale del territorio con sei concerti come di consueto proposti in alcun i dei luoghi più caratteristici di Gazzada Schianno.

Quest’anno il filo conduttore delle proposte musicali sarà “Il viaggio”, tema scelto dal coordinamento delle 47 Biblioteche del Sistema Bibliotecario “Valli dei Mulini” per il “FESTIVAL MULINI LETTERARI 2023”.

E quindi sarà dentro il Festival Mulini Letterari si muoverà gran parte della programmazione della Biblioteca Comunale che avrà come titolo “Per terre e per mari – Viaggio dentro la nostra storia per meglio interpretare presente e futuro”.

La prima proposta musicale sarà quella di venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica, che alle ore 17 proporrà il concerto “I suoni del vento e del mare” che vedrà esibirsi nel Parco Comunale di Villa de Strens in Via Matteotti 13/A Mauro Mibelli alla chitarra e al mandoloncello, Paolo Brandano alla Fisarmonica, Antonio Meloni al flicorno accompagnati dalla voce di Nicole Ruzittu.

Si tratta di un progetto che mira al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna con le sue interrelazioni in particolare con l’area mediterranea, celtica ed irlandese. Le prime note di solito sono quelle che attraggono e ogni musicista lo sa: basta ascoltare i primi istanti della loro musica per immergersi nei suoni del mare e del maestrale di quest’isola e del Mare Mediterraneo che la circonda, entrambi affascinanti e ricchi di una cultura millenaria.

Accanto all’evento musicale, con inizio alle ore 16,00 Amministrazione Comunale e Protezione Civile comunale presenteranno ai cittadini i nuovi mezzi giunti in dotazione della Protezione Civile e della Polizia Locale.

Per tutta la durata dell’evento la Protezione Civile organizzerà uno stand gastronomico per il pubblico che vorrà trascorrere una serena Festa della Repubblica nella rilassante e festosa cornice del Parco di villa De Strens.

I concerti saranno tutti a ingresso libero e si consiglia di prenotare contattando la Biblioteca di Gazzada Schianno (telefonando allo 0332 464237 – per gli orari di apertura consultare www.comune.gazzada -schianno.va.it – o scivendo alla mail biblioteca@comune.gazzada- schianno.va.it).

In caso di pioggia il concerto si terrà nel Salone del Consiglio Comunale all’interno del Municipio.