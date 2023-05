A Ferno la presentazione del libro “Tutti bravi genitori (con i figli degli altri)”

A tre anni dalla pubblicazione e dopo il lungo tour per i vari comuni d’Italia, il libro scritto da Mirko Pagani, Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo “Tutti bravi genitori (con i figli degli altri)” farà tappa anche a Ferno.

L’appuntamento è per lunedì 8 maggio, alle ore 20.45, nella Sala Consiliare di via Roma 51.

Un libro ricco di spunti, di stimoli, di esempi e di intelligentissima ironia, quello scritto da Mirko, Matteo e Giuseppe, che racconta come l’istruzione e l’educazione siano due concetti ben diversi tra loro e quanto sia fondamentale capirne le differenze. «Perché solo in un confronto costante e sincero con gli adolescenti – spiegano gli autori che sono anche ‘educatori esperti di adolescenza’- si può smontare il mostro a tre teste dei non detti, dei tabù, quali la sessualità, il bullismo e il cyber bullismo».

La serata di presentazione si inserisce in un più ampio percorso portato avanti in questi mesi dagli assessorati alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali, in collaborazione con la scuola e con la Cooperativa Unison – di cui peraltro Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo sono espressione – dedicato agli adolescenti e ai preadolescenti fernesi.

«Si tratta di un percorso partito ufficialmente nel mese di gennaio – spiega il Sindaco Sarah Foti – e proseguito nei mesi successivi con interventi concreti messi in campo a vari livelli e per fasce d’età, con il preciso obiettivo di offrire ai nostri ragazzi un punto di riferimento sul territorio fatto di momenti e di spazi confortevoli per crescere e stare bene con se stessi e con gli altri».

A dare il via al “percorso adolescenziale fernese” è stato il progetto “Ragazzi On The Road”, promosso dall’omonima associazione socio-educativa, in collaborazione con la Prefettura di Varese e la Polizia Locale di Ferno, che ha permesso ad alcuni ragazzi di vivere esperienze dirette all’interno delle Istituzioni, a stretto contatto con Forze dell’Ordine e personale di Soccorso per lavorare sulle tematiche della sicurezza stradale e della legalità.

Si è poi attivato il Consiglio degli Adolescenti, un gruppo di giovanissimi, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che ha scelto di vivere un’esperienza di cittadinanza attiva e che, dopo alcuni incontri di conoscenza e confronti, si sta organizzando per iniziare a lavorare su progetti concreti per la comunità.

Sono iniziati in via sperimentale i pomeriggi di incontri socio-aggregativi rivolti ai ragazzi che si preparano ad affrontare il passaggio tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola superiore. Si sono concluse per riprendere con il nuovo anno scolastico le mattinate scolastiche dedicate alla legalità rivolte ai ragazzi di terza media e realizzate insieme alla Cooperativa Unison e i suoi educatori, che da anni collaborano con le scuole del nostro territorio.

Tutto ciò mentre prosegue il percorso del Consiglio Comunale dei Ragazzi che, venerdì 19 maggio, dopo una serie di incontri preparatori svolti sotto la guida esperta degli avvocati Marina Piantanida e Renata Castano, si cimenterà nella simulazione di un vero e proprio processo, con tanto di imputati, pubblici ministeri, avvocati difensori, carabinieri e giudici. Ogni consigliere ha già scelto il ruolo che ricoprirà per simulare un caso concreto che avrà ad oggetto gli atti di vandalismo ai danni della cosa pubblica.

La serata di presentazione del libro sarà uno dei semi del percorso rivolto agli adolescenti fernesi e darà modo ai presenti di interrogarsi sul ruolo e sulle responsabilità delle famiglie e degli adulti in generale nei confronti dei ragazzi. Per tenere sempre ben in mente, chiosano i tre autori, che “far sì che il futuro sia per loro un luogo accogliente e benevolo è (anche) una responsabilità dei genitori, piaccia o no”.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito.