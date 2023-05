A Laveno parte il cantiere di Alptransit: modifiche alla viabilità sulla Sp394

A Laveno Mombello iniziano i lavori per Alptransit, ovvero il grande cantiere che porterà un grande cambiamento viabilistico (e non solo) nel paese sul Lago Maggiore.

Come annunciato da giorni, i lavori per la realizzazione del sottopassaggio prenderanno il via e per questo motivo la Provincia di Varese ha emesso una ordinanza di modifica della viabilità sulla SP394dir “detta del Verbano Orientale”, ovvero la strada di ingresso a Laveno Mombello per chi arriva da Cocquio Trevisago.

Sarà quindi avviata l’istituzione temporanea del limite massimo di velocità di 30 km/ora e di restringimento di carreggiata lungo la SP394dir “detta del Verbano Orientale”, dalla prog. Km 4+000 alla prog Km 4+410 circa, nel Comune di Laveno Mombello.

A partire da domani, martedì 16/05/2023, fino al completamento dei lavori (circa 9 mesi) per consentire di effettuare opere sostitutive dei passaggi a livello.