A Legnarello le prove per il Palio con gli studenti del CIOFS-FP di Castellanza

Acconciature e trucco dall’apparenza semplice, ma in realtà elaborate e studiate nel dettaglio. Per il terzo anno consecutivo gli studenti del CIOFS-FP di Castellanza cureranno il maquillage e le pettinature in stile medievale di dame e damigelle della contrada Legnarello. Una collaborazione voluta dal “popolo giallorosso” per far conoscere la contrada e il Palio anche a tra i giovani che non sono di Legnano. Coinvolgere gli istituti del territorio è ormai una delle peculiarità della contrada del sole, non a caso le studentesse del settore moda del Bernocchi, da anni, vengono invitate per realizzare percorsi di studio sui costumi.

CIOFS-FP e contrada Legnarello

Nella proficua alleanza con il CIOFS-FP, che ogni anno si rinnova con incontri mirati nell’istituto, sono stati impegnati una ventina di studenti del secondo, terzo e quarto anno. Parrucchieri e truccatori alle prime armi, nei mesi scorsi, hanno incontrato i contradaioli giallorossi per conoscere il Palio e le sue regole di sfilata. Dopo un percorso di studio, gli studenti, proprio in questi giorni, si sono buttati a capofitto nelle prove preparatorie in maniero. Sabato 6 maggio si è tenuto l’ultimo test. Quindi gli studenti torneranno il giorno del Palio, la mattina di domenica 28 maggio, per sistemare capelli e trucco richiamando le mode del 1176. Attente cure che permetteranno alle giovani figuranti di sfilare con sicurezza e grazia per le vie della città.