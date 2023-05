A Sumirago giovani protagonisti con il progetto “Insieme”

Giovani protagonisti del loro tempo e del loro paese, soggetti attivi della comunità. E’ questo l’obiettivo del progetto “Insieme”, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali ed educative del Comune di Sumirago in collaborazione con la cooperativa sociale L’Aquilone.

Il progetto, presentato dal distretto di Azzate nell’ambito del bando Giovani Smart di Regione Lombardia, ha avviato una serie di iniziative volte alla fascia di ragazzi over 15 anni.

«Si tratta di una fascia di giovani che raramente si riesce ad intercettare con iniziative in loco, considerato che i giovani maggiori di 15 anni hanno reti amicali e luoghi di frequenza spesso legati agli ambiti scolastici superiori e pertanto collocati nelle città o nei centri più grandi – dice Mara Gorini, assessore alle Politiche sociali ed educative del Comune di Sumirago – Il progetto vuole proporre ai giovani la possibilità di costruire spazi ed iniziative pensati da loro e realizzati con loro e per loro. E’ l’avvio di un percorso di politiche giovanili per rendere fruibili luoghi per trovarsi, studiare, giocare, proporre, fare musica, sperimentare. Uno spazio per costruire una relazione fra loro e che loro possano gestire. L’idea è quella di offrire momenti di incontro, in parte semistrutturati, in parte da “inventare”, perché riteniamo che i giovani debbano e sappiano essere protagonisti dei luoghi in cui vivono. Quindi non un progetto già pensato, non un camp per passare l’estate, ma uno spazio di costruzione, sia di pensiero che, nel tempo, fisico, così che i giovani possano avere, anche in comuni più piccoli e spesso considerati “dormitorio”, un luogo per ritrovarsi».

Nel mese di maggio sono in programma tre incontri, che saranno l’occasione per trovarsi e proporre idee e inventare proposte.

I primi tre incontri programmati si svolgeranno nelle giornate di venerdì 12, 19 e 26 maggio dalle 15 alle 17 nella sala “Dal Bello” del Comune: occasione di aggregazione saranno via via i giochi da tavolo e di ruolo, una web radio (in collaborazione con Never Was Radio) e un laboratorio creativo.

«Proposte non devono essere considerate come “prodotti da scaffale” – aggiunge l’assessore – C’è tutta la possibilità di inventare e reinventare. Il progetto è una partenza, non un punto di arrivo. Per arrivare serve che i ragazzi si mettano, appunto, “insieme”, a partire dagli amici che già hanno e aprendosi a nuove occasioni di incontro. Cosa crescerà è frutto soprattutto della loro grande capacità di costruire. Si dice, a torto, che siamo di fronte a ragazzi incapaci di iniziative. Niente di più falso. Certi impropri luoghi comuni possono essere facilmente smontati: i ragazzi lo sanno, sanno cosa desiderano e vorrebbero realizzarlo. Noi vogliamo sostenere questo desiderio».

