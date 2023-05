Auto ribaltata a Cuvio a causa di un incidente sulla sp 45

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 maggio, si è verificato un incidente stradale lungo la SP 45 Dir, nella zona di Cuvio, in provincia di Varese. Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa per mettere in sicurezza il veicolo e collaborare con il personale sanitario per soccorrere la giovane conducente.