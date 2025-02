A Cuvio il terzo volume della collana “Il Jazz e l’Europa”

Il terzo volume della collana “Il Jazz e l’Europa” è il capitolo finale di una pubblicazione multipla dedicata al rapporto tra compositori eurocolti di fine 800 / primi 900 e la musica jazz dei primordi.

Questo libro (97 esemplari manufatti) narra le vicende del celebre musicista russo Igor Stravinskij in relazione alla sua fascinazione per il jazz. Negli 8 capitoli che lo compongono vengono dunque analizzate alcune importanti opere, scritte tra il 1914 e il 1945, ispirate proprio alla musica afro-americana. In particolare: Histoire du Soldat, Ragtime per 11 strumenti, Piano-Rag-Music,

Praeludium for jazz ensemble e Ebony Concert.

Ogni copia del libro, realizzato da Associazione GaEle, contiene un’opera originale della pittrice e restauratrice Aurora Parrella ed una prefazione del giornalista e storico del jazz Prof. Luigi Onori.

La lezione si svolge mediante analisi di partiture, con l’ausilio del pianoforte per esempi liberamente improvvisati dal vivo e l’ascolto di frammenti di brani registrati.

Introduzione a cura di Maria Elena Danelli.

Pianoforte e story-telling a cura di Danilo Blaiotta.