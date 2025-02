In Valcuvia si cerca la cagnolina Ombra

Il 2 febbraio 2025 è stata smarrita una cagnolina di nome Ombra tra Cuveglio e Cuvio. Ombra è un meticcio di taglia media, dal colore nero e molto paurosa. Al momento della scomparsa, indossava un’imbracatura rossa. È fondamentale non avvicinarsi o cercare di prenderla, poiché potrebbe spaventarsi ulteriormente.

Se avvistate Ombra o avete informazioni utili al suo ritrovamento, siete pregati di contattare immediatamente i numeri 353 466 9527 o 349 131 2750. Ogni aiuto è prezioso per riportare Ombra a casa in sicurezza. Grazie per la collaborazione e la sensibilità dimostrata.