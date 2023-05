Autoarticolato si ribalta, code allo svincolo di Busto Arsizio in A8

Un autoarticolato si è ribaltato questa mattina, martedì 30 maggio, mentre percorreva l’autostrada A8 in direzione di Varese.

Per cause da accertare il mezzo, giunto all’altezza dello svincolo per Busto Arsizio, è uscito di strada rovesciandosi su un fianco. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30, sul posto i vigili del fuoco e Soreu dei Laghi per soccorrere l’autista, un uomo di 43 anni.

Al momento le code in autostrada sono di circa un chilometro.