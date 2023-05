Lonate, la prima proposta di Bonini: “Via i camion in sosta da via del Gregge”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista “I Cittadini per i Cittadini” di Lonate Pozzolo sulla proposta di nuova regolamentazione viaria a Tornavento

Mentre a Lonate Pozzolo e Sant’Antonino Ticino la maggioranza dei cittadini votanti ha deciso di continuare a vivere nel degrado e nell’isolamento, a Tornavento invece, la maggioranza dei nostri concittadini, ha deciso di volere un netto e drastico cambiamento votando la nostra lista tanto da farla vincere con il maggior numero di preferenze nel seggio elettorale di competenza.

Non nascondiamo la grandissima soddisfazione per questo fantastico risultato considerando che Tornavento, oltre ad essere uno dei borghi più belli della provincia di Varese, è il fiore all’occhiello del nostro Comune e va preservato e migliorato in continuazione.

La responsabilità che ci viene affidata è tanta, sicuramente la più importante su tutto il territorio Comunale, e non può che farci intervenire immediatamente con una mozione reale e sensata per la nostra comunità, al contrario di altre qualunquistiche e populiste lette in questi giorni.

Per ultimo vogliamo ricordare a tutti, soprattutto all’altra opposizione di minoranza, che il nostro gruppo non accetta lezioni da nessuno, tantomeno da chi in questi ultimi 5 anni ha praticamente distrutto un paese facendolo diventate un quartiere periferico, malfamato e degradato dell’aeroporto di Malpensa.

Un consiglio spassionato: fatevi un giro in piazza Sant’Ambrogio dopo le ore 20.00 e magari capirete.

Ragionateci sopra.

Tiziano Bonini

I Cittadini per i Cittadini

Il testo della mozione

Lonate Pozzolo, 31 Maggio 2023

Alla c.a. Sig. Sindaco

Oggetto: mozione per regolarizzare il parcheggio degli autocarri ed autoarticolati in Via del

Gregge a Tornavento

Il Consiglio Comunale di Lonate Pozzolo

premesso che:

· la sosta di autocarri ed autoarticolati dalla rotonda di Via dei Molinelli fino alla rotonda

Arredamenti Moro al lato numeri civici pari non è regolamentata;

· tali autocarri ed autoarticolati richiedono aree di sosta opportune e appositamente

regolamentate;

considerato che:

· all’incrocio di Via Sant’Anna con Via del Gregge e Via Goldoni la sosta di tali autocarri e

autoarticolati impedisce e/o danneggia la corretta visibilità di chi si ferma allo STOP di Via

Goldoni aumentando così il rischio di incidenti;

· tali automezzi producono inquinamento acustico ed atmosferico, passibile di sanzione, in

quanto gli autisti dei mezzi stessi accendono i motori in estate per refrigerarsi con aria

condizionata ed in inverno per riscaldarsi con il riscaldamento ad aria calda;

· gli autisti di tali mezzi inquinano il territorio abbandonando rifiuti al lato strada;

ritenuto che:

· la sosta di tali mezzi degrada e di conseguenza danneggia l’immagine del nostro borgo;

· crea gravi disagi a tutti i visitatori della frazione ed alla corretta circolazione di autovetture,

motocicli e biciclette in tutta la via del Gregge;

chiede che:

· venga impeditala sosta di autocarri ed autoarticolati con l’attuazione di un divieto

lungo tutta la carreggiata di Via del Gregge al lato numerazione civica pari, dalla

rotonda di Via Molinelli fino alla rotonda Arredamenti Moro, ad eccezione dei

parcheggi già in essere che andranno però destinati alle sole autovetture grazie ad

opportuna segnaletica orizzontale.

Il Consigliere Comunale della lista civica “i Cittadini per i Cittadini”

Tiziano Bonini