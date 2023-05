Cade dal monopattino: grave un 58enne a Faido

Un uomo di 58 anni rimasto ferito in un incidente poco dopo le 11 a Lavorgo frazione di Faido, in Canton Ticino. L’uomo stava percorrendo via San Gottardo su un monopattino elettrico quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del veicolo cadendo a terra.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno elitrasportato all’ospedale. In base a una prima valutazione medica il 58enne ha riportato gravi ferite.