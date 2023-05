Cade in moto sulla strada della Veddasca e interviene l’elisoccorso, 74enne in ospedale

È caduto mentre viaggiava a bordo della suo moto lungo la Sp5, la strada provinciale che da Maccagno risale verso la valle. Il motociclista, un uomo di 74 anni è stato soccorso verso le 11.30 da ambulanza ed elisoccorso.

Le sue condizioni erano tali da far propendere i medici per un ricovero urgente in ospedale a bordo dell’elicottero di soccorso arrivato sul posto da Como. L’uomo è stato immobilizzato e caricato a bordo del velivolo e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Varese dove è arrivato prima delle 13.

Sul posto anche i carabinieri di Luino.