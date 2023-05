Chiusure notturne su A8 e Diramazione Gallarate Gattico

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castelletto Ticino e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima, prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 9, alle 5:00 di mercoledì 10 maggio. Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le entrate di Sesto Calende Vergiate e di Besnate e aperta anche l’area di servizio “Verbano ovest.

Restano confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per consentire lavori di ordinaria manutenzione:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 11 MAGGIO

-sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Legnano, verso Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la SS33 (e parte della SS527) fino a Viale Cadorna, per poi rientrare sulla A8 da Turate, attraverso Via Turati.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 11 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 12 MAGGIO

-sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e Gallarate, verso Varese. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano, percorrere la SS33 (e parte dalla SS527) e rientrare sulla A8 da Gallarate.

DALLE 22:00 DI DOMENICA 14 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 15 MAGGIO

-sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Legnano, proseguire sulla SS33 per 2,5 km seguendo le indicazioni per Castellanza, immettersi poi sulla SS527 seguendo le indicazioni per Saronno ed entrare sulla A9 dallo svincolo di Saronno; in ulteriore alternativa, immettersi sulla SS33 in direzione di Milano ed entrare sulla A8 attraverso il ramo di allacciamento di Milano Fiera.