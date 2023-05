Come diventare fabbro

Diventare un fabbro: ecco il percorso da seguire

Per diventare fabbro ci sono molti aspetti da tenere in considerazione, allo scopo di intraprendere un percorso che sia funzionale alla nostra aspirazione. Se sei interessato a diventare un fabbro, leggi qui di seguito alcune informazioni utili, frutto del confronto con chi fa proprio questo mestiere, ovvero il fabbro con sede a Milano consultabile sul sito fabbromilanoeprovincia.it.

Cosa fa il fabbro

Un fabbro è un artigiano che lavora i metalli come il ferro, l’acciaio e l’alluminio. Si occupa della realizzazione di mobili e strutture in ferro, portoni blindati per edifici pubblici o privati e tutti quei complementi d’arredo necessari ad arricchire gli spazi domestici. Inoltre fornisce servizio di pronto intervento su porte e serrature, sostituzione di maniglie o maniglioni antipanico ed esegue riparazioni in loco di manufatti metallici danneggiati.

Realizzazioni in ferro

Il lavoro del fabbro consiste nella realizzazione di oggetti e strutture in ferro, quali cancellate, porte e finestre blindate, ringhiere particolari per le scale interne ed esterne degli edifici. Può lavorare anche altri metalli come alluminio e acciaio per la produzione di balaustre da giardino o parapetti per balconi.

Pronto intervento su porte e serrature

Un’altra importante mansione del fabbro è quella dell’intervento per la sostituzione delle serrature guaste. Se si è bloccati fuori casa a causa di una serratura rotta può risultare necessario rivolgersi ad un fabbro esperto che possa rimediare al problema con urgenza. Inoltre quest’ultimo effettuerà anche la sostituzione di maniglie e maniglioni antipanico, necessari per il rispetto delle normative in materia di sicurezza.

Come si è evoluto il mestiere del fabbro nel tempo

Fin dai tempi antichi, il mestiere del fabbro è stato importante ed apprezzato. In passato i loro prodotti erano molto ricercati a causa della loro preziosità e raffinatezza. Oggi, con l’avvento della tecnologia e dei nuovi materiali, c’è stato un grande cambiamento per quanto riguarda i prodotti realizzabili con la tecnica del ferro battuto ma anche le modalità impiegate per praticare questa professione sono mutate notevolmente.

Dipendente o partita IVA: quale strada scegliere

Una volta conseguita una buona esperienza come artigiano del ferro, si può optare per un lavoro dipendente o in autonomia. Se decidi di offrire i tuoi servizi a titolo professionale, devi aprire una Partita IVA e iscriverti alla Camera di Commercio. Se invece vuoi lavorare come dipendente, puoi guardare gli annunci di ricerca nella tua zona o contattare periodicamente le imprese che si occupano della realizzazione e manutenzione di articoli in ferro battuto.

Conclusione

Diventare un fabbro è facile se sappiamo qual è il nostro obiettivo finale e quale strada intraprendere per conseguirlo: sia che scegliamo la via dell’autonomia oppure quella dell’impiego come dipendente, abbiamo bisogno di acquisire competenze tecniche e pratiche ed essere informati su tutte le normative da rispettare.