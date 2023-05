Controlli in stazione e nelle “aree degradate” di Gallarate, sequestri e denunce

Dodici verbali, quattro sequestri di merce, sei denunce per presenza irregolare in Italia. Sono i risultati dei controlli condotti dalla Polizia Locale di Gallarate, con le unità di Pronto intervento e dell’Unità Specialistica, nelle aree oggetto di maggior afflusso di persone (stazione ferroviaria, area mercato, centro storico) e con situazioni critiche e degrado.

Il presidio delle zone a rischio ha visto l’impiego oltre che dell’unità cinofila anche di personale in borghese (indispensabile per sorprendere venditori e parcheggiatori abusivi); dodici i verbali amministrativi emessi congiuntamente ad altrettanti ordini di allontanamento. I luoghi interessati dagli interventi sono stati Piazza Libertà, la zona di Via Pastori, l’area mercato e le vie circostanti, il vicino cimitero.

A carico di cinque persone sono state contestate le violazioni alle norme in materia di commercio itinerante su area pubblica, con quattro sequestri amministrativi che hanno permesso di avviare alla confisca un consistente quantitativo di materiale, costituito da bigiotterie e piccoli utensili.

Sei soggetti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio italiano; due di loro (sui quali gravava un provvedimento di rintraccio) sono stati accompagnati al centro di permanenza per l’espulsione. Ai soggetti irregolari, alcuni già destinatari di provvedimento espulsivo, trovati nella zona della Stazione ferroviaria è stata contestata la violazione dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale.

Il presidio nell’area di Piazza Giovanni XXIII ha permesso di controllare complessivamente quarantadue soggetti, trentaquattro dei quali cittadini non comunitari.