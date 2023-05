Da Clerici Auto a Induno Olona la nuova stazione di ricarica ultrarapida Volvo ultrafast Powerstop

Inaugurata a Induno Olona presso la concessionaria Clerici Auto una nuova stazione di ricarica ultrarapida Volvo ultrafast Powerstop. L’iniziativa rientra nel piano di sostenibilità Volvo per arrivare entro il 2040 a essere azienda a zero emissioni.

La scelta di Volvo a favore dell’elettrificazione è nota e determina l’intera strategia della casa automobilistica. La stazione di Varese è la seconda realizzata in Lombardia (dopo quella di Milano Portanuova) nell’ambito del progetto lanciato nel corso del 2021 da Volvo Car Italia in collaborazione con le Concessionarie della rete ufficiale Volvo che punta a realizzare oltre 30 stazioni di ricarica Powerstop sul territorio nazionale.

La stazione di ricarica Volvo ultrafast Powerstop / Clerici Auto di Varese sarà accessibile da tutti coloro che guidano un’auto elettrica (non solo Volvo) e in tal senso va intesa come un servizio di mobilità a disposizione degli automobilisti che scelgono di passare all’elettrico.