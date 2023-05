Dà di matto a Malnate, ragazzini chiamano i carabinieri e lo fanno fermare

In mattinata avevano seguito con le proprie classi delle scuole medie di Malnate a una speciale lezione tenuta da Carabinieri, Polizia Locale e Foxpol. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 maggio, a poche centinaia di metri dall’isitituto, un gruppo di ragazzi ha saputo così affrontare al meglio una situazione delicata.

L’episodio è accaduto nel parcheggio dell’area commerciale di via Kennedy, quando un uomo tra i 20 e i 30 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è uscito sbraitando e urlando al telefono dal fast food, con diverse bottiglie di vetro e un taglierino in mano. Il soggetto si è poi diretto verso un gruppo di giovani, accusando uno di loro di avergli rubato la bicicletta. Gli adolescenti hanno reagito prontamente, si sono quindi allontanati e hanno chiamato il 112 e alcuni educatori, che a loro volta hanno fatto partire la chiamata di emergenza. I Carabinieri in pochi minuti sono intervenuti con due volanti e hanno portato l’uomo in caserma.

«Quando sono arrivata sul luogo – ha scritto il sindaco Irene Bellifemine – i ragazzi concitati mi hanno raccontato l’accaduto e orgogliosi di come erano riusciti in squadra a mettere in campo azioni efficaci di tutela e segnalazione. Sono stata molto orgogliosa dei nostri ragazzi che in questi anni, grazie al grande lavoro sinergico di potenziamento dell’autonomia, sono riusciti in sicurezza a trovare strategie di autodifesa e segnalazioni puntuali. Dobbiamo essere orgogliosi di loro e occorre valorizzarli per ciò che sono diventati».