Da Varese alla Brianza per rubare due iPhone14, diciassettenne fermato da un carabiniere fuori servizio

Dal Varesotto alla Brianza per rubare. Un giovane di 17 anni residente in provincia di Varese ha tentato un furto di smartphone a Verano Brianza, ma il suo piano è fallito miseramente. Il fatto è avvenuto venerdì 6 maggio intorno alle 13 presso il Mediaworld di Verano Brianza, dove il ragazzo ha cercato di rubare due iPhone 14 Pro. Il ragazzo ha sfruttato un’uscita di sicurezza laterale per tentare di sfuggire all’attenzione degli addetti.

Tuttavia, un commesso del negozio si è accorto dell’accaduto e ha inseguito il ragazzo di 17 anni, il quale, pur di non rinunciare al bottino del valore di circa 3.000 euro, ha aggredito l’impiegato, facendolo cadere e colpendolo ripetutamente.

Interviene il carabiniere fuori servizio

Nonostante ciò, la fuga del giovane è stata interrotta dall’intervento di un carabiniere fuori servizio, appartenente al terzo Reggimento carabinieri “Lombardia” di Milano e precedentemente in servizio a Carate Brianza.

Il carabinieri, sentendo le grida d’aiuto del commesso, è intervenuto e, dopo aver intimato l’alt con un “fermo carabinieri”, ha bloccato il ragazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, chiamati dal militare: una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza. Il commesso è stato trasportato all’ospedale di Desio, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il 17enne, invece, è stato denunciato a piede libero per rapina impropria e successivamente affidato ai genitori.