E’ scontro a Venegono sul “voto utile”. Per la lista Idee in Comune è contro democrazia e libertà

Chiusura di campagna elettorale con polemica a Venegono Superiore. Dopo l’intervento di ieri da parte di Venegono Domani, anche la lista civica Idee in Comune, che candida come sindaco Nicola Fiumicelli, prende posizione contro l’appello al “voto utile” riportato in un volantino della lista Con Senso Civico.

I candidati della lista Idee in Comune hanno diffuso una dichiarazione a questo proposito: «Nelle ultime ore abbiamo appreso che sta girando per il paese su volantini di una delle liste che si presenterà alle prossime elezioni, la seguente dichiarazione: “Purtroppo su questa linea di unità nella pluralità non siamo stati seguiti dalle altre due liste civiche: un voto a queste due liste, nate solo poche settimane prima delle elezioni, è un regalo all’attuale amministrazione”.

Prendiamo ampiamente le distanze da tali parole in quanto, se è vero che esistono la democrazia e la libertà di voto e di espressione, una simile affermazione è esattamente l’antitesi di questi valori.

La lista Idee in Comune è nata dalla condivisione di intenti genuini di un gruppo di persone eterogenee e competenti, mossa dalla volontà di provare ad essere il cambiamento di cui Venegono ha bisogno, concentrandosi e proponendo soluzioni concrete e attuabili da qui ai prossimi cinque anni, nel pieno rispetto di chiunque.

Siamo certi che ogni cittadino di Venegono agisca perché la vera democrazia trionfi”.