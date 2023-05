Emilia Romagna sott’acqua, sul posto 600 vigili del fuoco da tutta Italia

Sono 600 i vigili del fuoco, provenienti da tutta Italia, che stanno operando in Emilia Romagna per far fronte alla richieste di soccorso causate dalle forti piogge di ieri e di questa notte. Maggiormente colpite le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna dove sono stati effettuati 450 interventi.

Il maltempo ha provocato moltissimi danni e si contano due vittime. In Emilia Romagna sono oltre novecento le persone evacuate, con strutture allagate e fiumi in piena o esondati, tanto anche a Cesena la gente è stata costretta a salire sui tetti. Continuano le operazioni di soccorso.

A Cesena per l’esondazione del fiume Savio, all’altezza di via Roversano e di via dei Mulini, squadre fluviali e l’equipaggio dell’elicottero del reparto volo di Bologna hanno effettuato decine di salvataggi di persone rimaste bloccate sui tetti delle abitazioni. Numerosi i salvataggi effettuati a Castrocaro Terme (FC) per allagamenti diffusi: l’equipaggio dell’elicottero Drago VF150 del reparto volo di Bologna ha recuperato una famiglia, con due bambine piccole, che era rimasta bloccata per un allagamento nella propria abitazione.

Continuano le operazioni anche nelle Marche dove sono impegnati 200 i vigili del fuoco. Nel pesarese i soccoritori fluviali hanno evacuato a Colombarone una famiglia, tra cui una neonata di 4 mesi, bloccata dall’acqua nella propria abitazione, mentre a Granarola di Gradara (PU) sono stati soccorsi un uomo disabile e una donna bloccati in casa dall’acqua. Inviate dal Centro Operativo Nazionale ulteriori sezioni operative dai comandi extra regione per rinforzare il dispositivo di soccorso.

Il ciclone tunisino che arriva dal Nordafrica continua a fare danni e, secondo le previsioni, le piogge e le temperature basse proseguiranno almeno fino a giovedì, quando ci sarà una tregua.