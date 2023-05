Essere anziani non è sempre uguale. Se ne parla all’Auser di Gallarate

Martedì 9 maggio ultimo incontro a Gallarate per la serie di appuntamenti dedicati a medicina e prevenzione organizzati dall’Auser.

L’appuntamento è per le 15 nella sede di via del Popolo 3, per un incontro con il dottor Marco Predazzi che interverrà sul tema “Piccola storia della gerontologia attraverso l’habitat”.

Argomento estremamente interessante: i luoghi e le modalità con cui negli ultimi 150 anni sono state prese in carico le disabilità proprie della vecchiaia, sono lo specchio fedele della struttura sociale e della cultura del tempo.

Ingresso libero.