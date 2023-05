Fontana rassicura: “La cardiologia di Gallarate non chiuderà”

«La cardiologia non chiuderà, l’ospedale di Gallarate continuerà ad essere efficace ed efficiente».

È la promessa del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dopo una settimana in cui c’è stata molta agitazione sul destino del Sant’Antonio Abate, con la previsione di chiusura della cardiologia (ora smentita da Palazzo Lombardia) e con la radiologia quasi allo stremo.

Davvero si riuscirà a invertire la tendenza?

Fontana, intervenendo a margine della giornata di festa a Sesto Calende, dice di sì: «L’assessore Bertolaso lunedì o martedì andrà a spiegare la situazione», incalzato anche da consiglieri regionali e dalla stessa maggioranza di centrodestra di Gallarate.

Secondo Fontana non esiste una emergenza Gallarate, nel senso che la situazione del Sant’Antonio Abate non è emergente rispetto a quella di difficoltà più generali della sanità pubblica, in Lombardia e oltre. «L’ospedale di Gallarate è in difficoltà come tutti gli ospedali d’Italia perché mancano i medici. Tutti i governatori di tutte le Regioni lamentano la mancanza di medici perché è stata sbagliata la programmazione» ha continuato Fontana. Anche se vi è da dire che l’esodo di medici da Gallarate ha avuto in molti casi come approdo non tanto il privato (o la Svizzera, come aveva detto Bertolaso) ma altre realtà del pubblico in aziende circostanti.

Fontana a Sesto Calende

«Nessuna volontà di penalizzare, se i medici non partecipano ai concorsi si rischiano di creare queste situazioni» ha continuato Fontana. Per il resto resta l’orizzonte dell’ospedale unico: «L’ospedale unico sta andando avanti, verrà realizzato» ha assicurato Fontana. «Secondo quelle che sono le richieste che vengono dal territorio».