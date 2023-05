Gallarate, Martignoni lascia la presidenza del consiglio. “Ora impegno in Regione”

Giuseppe De Bernardi Martignoni si dimette da presidente del consiglio comunale a Gallarate. “Ma resto consigliere, per rispetto di chi mi ha votato in città, anche nel 2023”. Ma il suo orizzonte principale oggi diventa la Regione, al Pirellone.

Le dimissioni le ha firmate nel suo ufficio a Palazzo Borghi a metà pomeriggio di oggi, mercoledì 3 maggio.

“Abbiamo già contattato Anna Zambon (“consigliera anziana”, che guiderà la prossima seduta) per la prossima convocazione, che avrà al primo punto la votazione del nuovo ufficio di presidenza. È stata una esperienza che ha aumentato le mie conoscenze politiche e amministrative, credo utile anche per la nuova esperienza in consiglio regionale. A differenza di qualche mio predecessore ho sempre c’è reato di trovare soluzioni che trovassero l’accordo grazie ai capigruppo. Anche grazie ai capigruppo, ai consiglieri, i funzionari e gli impiegati, il sindaco”.

Da presidente del consiglio comunale però non ha partecipato alla celebrazione del 25 aprile…

“Non sono mai andato al 25 aprile, di solito lo uso per andare a fare qualche giorni. Non ho mai avuto retaggi, ho sempre riconosciuto una storicità del fascismo, ho aderito al Movimento e poi sono stato sostenitore di Fiuggi. Dovessero non esserci le bandiere rosse e diventasse giorno della libertà…”

Di cosa si occuperà in consiglio regionale?“Sono Vicepresidente della V commissione territorio, infrastrutture e mobilità, componente della commissione cultura sport e innovazione (temi di cui mi occupavo da assessore provinciale) e commissione antimafia e legalità. Mi auspico di lavorare al meglio, meglio anche che da consigliere comunale, per rispetto alla Lombardia, locomotiva d’Italia”.

Quali sono le prossime tappe?

“Domani avrò il primo ufficio di presidenza della V commissione, poi settimana prossima passeremo al calendario

Ha già presentato degli atti formali in Regione?

“Ho presentato una interrogazionescritta sul tema dei taxi abusivi, poi sto lavorando a una mozione come primo firmatario, a tema storico-politico di forte attualità”.