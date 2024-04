Argento per gli Arcieri Monica di Gallarate ai campionati di società

Tiro con l’arco. Fruttuosa la spedizione della Compagnia Arcieri Monica di Gallarate ai ventiduesimi Campionati Italiani di Società Fitarco: la squadra maschile ha conquistato un meritatissmo argento, cedendo il passo in finale ai padroni di casa, i reggiani del Malin Archery Team.

Ai Campionati Italiani di Società si sfidano su una distanza di venticinque metri le sedici squadre maschili e le sedici femminili delle compagnie che nel corso della precedente stagione hanno conseguito i migliori punteggi nelle tre divisioni ammesse per il tiro alla targa: Arco Olimpico, Arco Nudo (ovvero l’arco olimpico ‘spogliato’ di mirino e stabilizzazioni), Arco Compound (strumento tecnologico particolarmente potente e preciso).

Con Michele Frangilli impegnato alla world cup a Shanghai (dove la squadra italiana ha ottenuto il quarto posto), la CAM, tredicesima nel ranking iniziale, schierava nell’olimpico Edoardo Sportiello Sghirinzetti (campione italiano in carica per il Targa Outdoor) e Francesco Pecora (riserva), per l’arco nudo Ambrogio Filippini e Davide Ferrari (riserva) e con il compound Vincenzo Rasulo e Alessandro Di Tommaso (riserva).

In questa particolare competizione due successivi gironi da quattro squadre costruiscono la classifica e selezionano i quattro team che accedono alle semifinali. Ogni scontro vede sfidarsi singolarmente per quattro volée ciascuno gli arcieri delle tre specialità.

La squadra della CAM superava il primo girone con una vittoria, un pareggio e una sconfitta; ha poi dominato il secondo con tre vittorie sul Malin Archery Team (Casalgrande), sugli Arcieri delle Alpi (Torino) e sugli Arcieri della Signoria (Firenze), guadagnandosi così l’accesso ad una semifinale equilibratissima contro il Kappa Kosmos Rovereto, finita in pareggio sul 6-6 e decisa dalla somma dei punteggi di ogni singola freccia (326 a 323 in favore della CAM).

La sfida con il Malin, già battuto nei gironi, si decide alla penultima volé con un ’10’ di Simone Barbieri che stoppa la rimonta della CAM.