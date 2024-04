Incidente in via Aleardi a Gallarate, soccorse due persone

Ancora un incidente su via Aleardi a Gallarate, una strada teatro di diversi episodi, anche recenti: intorno alle 13.20 di venerdì 26 aprile si sono scontrati una moto e un’automobile (la foto è d’archivio).

L’incidente è avvenuto nel punto più pericoloso (per frequenza degli episodi), l’incrocio tra via Aleardi e via Madonna in Campagna. Sul posto sono intervenute la Polizia Locale e il 118 con un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate. Sono stati soccorsi due uomini, di 53 e 55 anni, che non hanno riportato ferite gravi, per fortuna.

L’ultimo incidente in zona risale solo a dieci giorni fa, uno scontro tra auto e ciclomotore, con un 19enne ferito.

I residenti della zona hanno segnalato in più occasioni la pericolosità, legata in particolare all’alta velocità di molti veicoli su via Aleardi.