Incidente tra auto e moto a Madonna in Campagna di Gallarate

Incidente stradale a Gallarate, nel rione di Madonna in Campagna: è avvenuto alle due mezza di pomeriggio di oggi, martedì 16 aprile, all’incrocio tra via Aleardi e via Madonna in Campagna.

L’urto è sato violento, sul posto sono arrivate, in “codice rosso”, l’automedica e due ambulanze (della Croce Rossa di Busto Arsizio e di Gallarate), nonché la Polizia Locale gallaratese. Risultano coinvolte due persone.

L’incrocio è spesso teatro di incidenti, come hanno segnalato in più occasioni i residenti della zona, che lamentano l’alta velocità di molti veicoli in particolare su via Aleardi.

Nella mattina di oggi si è verificato anche uno scontro tra auto e moto al semaforo di viale Milano-via Torino.