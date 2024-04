Incidente stradale a Gallarate, all’incrocio tra via Torino e viale Milano

Un uomo di 64 anni è rimasto ferito, non in modo grave, in un incidente stradale avvenuto a Gallarate, al semaforo tra via Torino e viale Milano.

È accaduto poco prima delle 12, sul posto sono intervenute d’urgenza ambulanza della Croce Rossa Gallarate, automedica e Polizia Locale. Il motociclista è stato portato in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma non in immediato pericolo di vita.

L’incidente ha comportato anche code sulle due vie, assi principali d’accesso al centro città da Samarate e Busto Arsizio.