Scontro in via Aleardi, i residenti chiedono interventi

Ancora un incidente all’incrocio tra via Aleardi e via Madonna in Campagna, a Gallarate. Un incrocio che i residenti segnalano ancora una volta come pericoloso, teatro di tanti episodi simili.

Lo scontro tra due auto è avvenuto intorno alle 10.30 di sabato 18 novembre.

Il 118 ha soccorso un 46enne, ferito in modo non grave: è stato medicato sul posto, per questa volta è andata bene. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per chiarire la dinamica e anche per regolare il traffico.

I residenti segnalano la pericolosità, legata in particolare all’alta velocità di molti veicoli in transito, in un punto delicato anche per la presenza di due scuole vicine.