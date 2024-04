Sicurezza stradale, “cosa farà l’amministrazione a Gallarate?”

Quali interventi farà l’amministrazione di Gallarate per «ridurre la velocità dei veicoli» e per «garantire la sicurezza» vicino alle scuole?

Lo chiede – in consiglio comunale – il consigliere comunale Giovanni Pignataro, che ha presentato una interrogazione a risposta immediata per la prossima seduta, già fissata per il 30 aprile.

Il consigliere Pd Pignataro ha portato spesso in consiglio il tema della sicurezza stradale e anche della promozione della ciclabilità. Ora riporta il tema in aula dopo che è stata avviata una petizione da parte di FIAB Gallarate Pedala e sulla base del fatto che «negli ultimi mesi il numero di sinistri stradali a Gallarate è in continuo aumento» (nella foto: incidente con due feriti in via XX Settembre).

Nelle premesse Pignataro ricorda che Gallarate «è oggi priva di qualunque sistema di rallentamento della velocità dei veicoli (attraversamenti rialzati, intersezioni rialzate, interventi previsti e regolamentati dall’art. 179 delle disposizioni di attuazione del codice della strada) e che tale situazione costituisce un evidente elemento di pericolo per la sicurezza di tutti i cittadini», l’unica piattaforma rialzata in città è in via Matteotti di fronte al Falcone.

Recentemente poi il sindaco Cassani ha detto in diretta Instagram che la maggioranza sta «ragionando di mettere attraversamenti rialzati protetti». Ed è probabilmente per questo che Pignataro incalza chiedendo anche di indicare «tempi, modi e specifiche delle misure ritenute prioritarie» sui due fronti, la limitazione delle velocità e la tutela delle scuole.

L’altro “fronte” che viene richiamato infatti è «la sosta selvaggia sui marciapiedi vicino alle scuole [che] costituisce ulteriore elemento di pericolo per l’incolumità di ragazzi, bambini e genitori che si muovono a piedi e in bicicletta». Su questo ci si sta muovendo – ricorda anche la mozione – per passo, visto che gli archetti contro la sosta sono stati posizionati nei mesi scorsi su un lato di via Cantoni e una nuova delibera prevede l’installazione anche sull’altro lato.

Per il consigliere dem non possono essere rinviati interventi davanti alle scuole, che sia creare “Zone 30” rese effettive con dossi rallentatori oppure di «istituire strade scolastiche» (che vengono chiuse al traffico solo in corrispondenza degli orari di entrata e uscita degli alunni). Una strada questa che a Gallarate è stata percorsa solo a Sciarè e Cedrate, su iniziativa dei genitori e limitatamente alla sola via antistante la scuola.