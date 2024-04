Ferro e Matteini vincono il GP di Crenna di ciclismo

Sono Luca Ferro e Samuele Matteini i due vincitori – categoria Esordienti 1° anno e 2° anno – del Gran Premio di Crenna, organizzato dalla Ciclistica Crennese, storica società che a settembre festeggerà cento anni di attività.

La corsa giunta alla quinta edizione ha raccolto ben 127 partenti, tra le due categorie.

Nella gara Esordienti 1° Anno Luca Ferro della Bustese Olonia ha dominato la gara: per ben tre volte su quattro è arrivato per primo in cima alla salita di via Nascimbene. Secondo posto Marco Cammarata della Polisportiva Besnatese, Luca Vitale della Corbettese.

Corbettese invece vincitrice nella più combattuta corsa del 2° Anno: se Lorenzo Soldarini del Pedale Ossolano (già vincitore nel 2022 come Esordiente 1° anno) ha animato la corsa nei diversi passaggi sulla salita a tornanti, il gruppo ha ogni volta chiuso sui fuggitivi. All’ultima tornata Samuele Matteini della Corbettese (nella foto sotto) ha superato Matteo Botta del Pedale Senaghese e Alex Rey Bramati della Besanese.

Le premiazioni

Il trofeo alla memoria di Giordano Lodi – storico presidente della SC Crennese – è stato consegnato dai figli Elena, Giovanni (consigliere della ciclistica) e Gabriele (vicepresidente).

La doppia corsa del 25 aprile è anche Trofeo Marco Limido, istituito alla memoria del giovane crennese, appassionato anche di bici, morto investito da un’auto nel 2016. Assegnato alla società dei vincitori per entrambe le categorie, è andato dunque alla Bustese Olonia – a cui è stato consegnato dalla famiglia Limido – e alla Equipe Corbettese – cui è stato consegnato dai soci SC Crennese.



Appuntamento alla ciclostorica

La primavera della Crennese proseguirà poi il 12 maggio con la ciclostorica La Crennese, raduno amatoriale per appassionati di ciclismo d’epoca: tutti in bici storiche e maglie di lana sulle colline a nord alla città e verso la valle del Ticino.