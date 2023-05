Gli ex compagni di classe del liceo si riuniscono dopo 31 anni

Gli ex compagni di classe delle 5D e 5L si riuniscono dopo 31 anni: il 2023 è l’anno del compimento dei loro primi 50 anni.

Un apericena al Caffè Broletto di via Veratti a Varese per raccontarsi come sono trascorse le loro vite da quel luglio 1992, quando, dopo aver conseguito la maturità, si sono salutati fuori dai cancelli dell’istituto “F. Daverio” di via XXV Aprile a Varese.

Qualche ruga e qualche capello bianco in più da quel lontano ’92, ma è bastato un abbraccio per tornare a ritrovare nei sentieri della memoria lo spirito di quei ragazzi classe ’73 pieni di sogni e speranze per il futuro.