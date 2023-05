Gorla Minore, Cairate, Castiglione, Gorla Maggiore e Seprio, è tempo di Palio in valle Olona

Il ritorno alla normalità dopo gli anni del Covid si sente tutto in questa estate del 2023, grazie alla bella tradizione del Palio, che in numerosi paesi della valle Olona allieterà le serate delle collettività.

Un’immagine della sfida con gli asini al Palio di Cairate

Alcuni casi si tratta di antiche tradizioni, in altri di novità recenti- frutto della volontà di gruppi di cittadini di arricchire le comunità di giochi e sana competizione – ma si annovera in questo 2023 anche il ritorno di un Palio che mancava da circa trent’anni. Situazioni differenti, ma accomunate dalla voglia di competere, tifare e addobbare case e strade con i colori del proprio rione.

PALIO DI CAIRATE

San Pedar, Maddalena, Grimel, Maduneta, Munasteri e Quadra: sono questi i rioni cairatesi che si contendono la vittoria dal 1979, anno di inizio di questa amata tradizione. Da allora il Palio dei Rioni è sempre stato disputato, eccezion fatta per il 1993 (a causa degli ingenti danni causati dall’alluvione), il 2001 (a causa della ristrutturazione dell’oratorio) e il 2020 (per la pandemia). L’edizione del 2009 si ricorda inoltre per la particolarità che vide San Pedar e Munasteri vincere a parimerito. Fra i giochi più singolari: la corsa con i cerchi e la corsa con gli asini, senza dimenticare il gioco delle “pignatte”.

Fra i momenti più amati, la Fulgor Run, la marcia non competitiva che si terrà il 3 giugno 2023, proprio in apertura del Palio: la competizione è stata ribattezzata la “New York del varesotto” per la particolarità della partenza sul ponte di Cairate.

Chi si aggiudicherà quest’anno il Palio della Madonna Assunta?

DATE: 3 – 11 giugno 2023

ULTIMO VINCITORE DEL PALIO: San Pedar

INFORMAZIONI: http://www.fulgorcairate.it/palio/

PALIO DI GORLA MINORE

Un successo che ha sbalordito gli stessi organizzatori: il ritorno del Palio di Gorla Minore dopo trent’anni ha conquistato immediatamente la comunità, suscitando in questi mesi una partecipazione e un entusiasmo contagiosi. L’ostacolo più grande, la ripartizione del comune in nuovi rioni, differenti da quelli storici, è stata subito sormontata: dopo qualche borbottio iniziale, i gorlesi hanno compreso la necessità di modificare il vecchio assetto, a causa dei cambiamenti demografici e urbanistici che hanno interessato il paesino della valle Olona in tre decenni.

Sono nati così Üona, Barsanela, Füntanin e Deserto, i nuovi quattro rioni che non hanno perso tempo, iniziando a darsi battaglia a suon di scherzi e goliardia.

In verità, il nuovo Palio inizierà ufficialmente nel 2024, ma in questa prima edizione di “Aspettando il Palio” ci sarà spazio per il coinvolgimento dei più giovani, che gareggeranno fra loro e inizieranno a darsi battaglia con – tra gli altri- la corsa con i sacchi, la storica corsa con la macchinina e altre sfide divertenti, come “ciapa su a majeta” .

DATE: 9 – 11 giugno 2023

ULTIMO VINCITORE DEL PALIO: /

INFORMAZIONI: Palio di Gorla Minore

PALIO DEL SEPRIO

Castelseprio, Venegono Inferiore, Locate Varesino, Lonate Ceppino, Gornate Olona e infine la frazione tradatese di Abbiate Guazzone: sono questi i comuni che sono pronti a darsi battaglia per la seconda edizione del Palio del Seprio. Da un’idea nata durante la pandemia e tenuta nel cuore degli organizzatori, lo scorso anno si è finalmente potuta disputare la competizione fra i comuni dell’asse del Seprio, conquistati immediatamente dall’energia contagiosa che contraddistingue le serate di Palio. I paesi partecipanti si sono colorati dei propri colori, per una manifestazione che – a differenza delle altre – non suddivide in zone i comuni, ma li fa fronteggiare con i paesi confinanti.

Pieni di fantasia anche i giochi di quest’anno, con il taglio dei tronchi, la corsa con le carriole e le balle di fieno, oltre ai giochi da tavolo e alle sfide sportive.

DATE: 13 – 25 giugno 2023

ULTIMO VINCITORE DEL PALIO: Venegono Inferiore

INFORMAZIONI: Palio del Seprio

PALIO DI GORLA MAGGIORE

La passione dei gorlesi per il Palio delle Contrade fu ben visibile nel 2021, quando – vista l’impossibilità di organizzare la manifestazione a causa della pandemia – l’Amministrazione comunale decise di dedicare a questa amata tradizione un murales alle porte del paese. Anche il Palio di Gorla Maggiore, che in passato ebbe anche il nome di “Giostra delle Contrade”, ha una storia di interruzione e rinascita. La contesa vedrà sfidarsi le quattro contrade del comune: Contrada Canton Sotto (Leoni), Contrada Nobili, Contrada Longa e Contrada San Carlo. Tutti i rioni hanno ciascuno un proprio stemma e il collegamento alla storia locale: la Contrada Leoni comprende la parte originaria medievale di Gorla Maggiore e ha lo stemma dell’antica famiglia Moneta, la Contrada dei Nobili prende il nome dalla scritta “Contrada Nobile” presente su un’antica mappa, per la Contrada Longa vi sono un’oca e un crocifisso (richiamo ad antichi elementi decorativi su alcuni edifici) insieme a una linea curva e infine la Contrada di San Carlo, che porta il motto “Humilitas” e una corona.

Fra i giochi più particolari, lo sci di terra, la staffetta docciata, “chiodo schiaccia chiodo” e il tiro alla fune.

Ad arricchire l’edizione di quest’anno, la sfida della Cuccagna che si disputerà domenica 18 giugno direttamente al Girinvalle, presso l’approdo nel fondovalle gestito da Pro loco Gorla Maggiore.

DATE: 17 – 25 giugno 2023

ULTIMO VINCITORE DEL PALIO: Contrada Leoni

INFORMAZIONI: https://progiovani.org

PALIO DI CASTIGLIONE OLONA

Il paese che D’Annunzio definì “Un’isola di Toscana in Lombardia” non poteva che avere una manifestazione capace di attingere a piene mani alla storia e alla tradizione locale. Conosciuto e amato, il palio dei Castelli di Castiglione Olona torna ogni anno a riportare indietro le lancette del tempo.

“Il Palio dei Castelli nasce il 16 settembre del 1972 per conto di un “manipolo” d’innamorati di Castiglione, con il Conte Lodovico Castiglioni in testa, che formano la Pro loco. Il Palio nasce con il preciso intento di far conoscere, divulgare, apprezzare la storia di Castiglione Olona, una storia unica, plurisecolare; una storia capace di far da trama alla manifestazione” si legge sul sito ufficiale della Pro loco e, in effetti, a partire dal Corteo storico con oltre duecentocinquanta figuranti in abiti storici, l’evento sa affascinare e conquistare.

Tra i momenti più attesi, la Corsa dei Cerchi che coinvolge i più giovani e che determina la griglia di partenza della Corsa delle Botti, vero clou del Palio. Già dal mese di maggio, i contradaioli si allenano a spingere le botti per le salite e le discese del paesino della valle Olona. L’amore dei castiglionesi per questo annuale appuntamento inizia fin da piccoli, grazie alle lezioni sulla tradizione locale che annualmente si ripetono nelle scuole e al concorso “Disegna il Palio”, che chiama i ragazzini a raccontare colori e atmosfere della manifestazione.

DATE: 30 giugno-9 luglio

ULTIMO VINCITORE DEL PALIO: Rione Somadeo

INFORMAZIONI: http://www.prolococastiglioneolona.it/it/il-palio-dei-castelli/

PALIO DI LEGNANO

E a Legnano? L’amato Palio di Legnano è già entrato nel vivo e domenica 28 maggio arriverà la sfida finale. Legnanonews come di consueto sta seguendo tutti i momenti ufficiali e non del Palio più famoso del nostro territorio.

Tutte le informazioni sul Palio di Legnano qui.

DATE: 28 maggio 2023

ULTIMO VINCITORE DEL PALIO: San Magno

INFORMAZIONI: https://www.paliodilegnano.it/eventi/palio-di-legnano-2023/

Buon Palio a tutti gli appassionati dunque, qualsiasi sia il vostro rione, o contrada, o paese per cui tifare. Attendiamo le vostre foto su sfilate e giochi del vostro Palio del cuore, sul gruppo Facebook di VareseNews Oggi in Valle Olona.