Girinvalle 2023, i presidenti delle Pro loco della valle Olona sono pronti a partire

Torna il Girinvalle.

L’attesa festa che prevede stand, animazione, passeggiate, punti ristoro e musica lungo il corso del fiume Olona, ha una data fissata e la macchina organizzativa si é già messa in moto.

Ad accendere i motori, i presidenti delle Pro loco di Fagnano Olona, Marnate, Gorla Minore, Solbiate Olona, Gorla Maggiore e Olgiate Olona, riunitisi per dare avvio ufficialmente al gran lavoro che porta ogni anno in valle Olona migliaia di persone.

EDIZIONE 2023 AL VIA

La data sul calendario è già cerchiata di rosso. Segnamoci dunque i giorni: il 17 giugno alla sera e il 18 giugno tutto il giorno; come da tradizione, la festa torna nel terzo weekend del mese, a pochi giorni dall’estate.

Gli ingredienti ci sono stati tutti: le agende da arricchire con progetti e idee, il programma dello scorso anno da riempire di nuovi appunti, ma anche gli abbracci, i brindisi, le risate fra i sei presidenti e gli altri volontari delle associazioni, riunitisi ieri (27 aprile, ndr) per confrontarsi sull’edizione 2023.

LE ORIGINI DEL GIRINVALLE

Quanto è raro che fra associazioni di comuni diversi si riscontri un simile affiatamento?

Con amicizia e spirito di squadra, i gruppi collaborano da anni, da quel lontano 2004 in cui Artemio Paletti (attuale presidente della Pro loco Olgiate Olona), insieme a Roberto Pozzoli e il compianto Giuseppe Belloni idearono il “Giro-in-valle”, pensando a quanto avveniva sul lago di Varese, ma trasportando l’idea nel contesto della valle Olona.

Uno alla volta, gli altri comuni entrarano nel progetto e oggi ci si ritrova alle porte di una edizione attesa dagli organizzatori, ma non solo.

ENTUSIASMO FRA NOVITÀ E CONFERME

«Siamo già stati contattati da gruppi di persone affezionati al Girinvalle per avere le date esatte di quest’anno – svela Alessia Lazzaretti, presidente della Pro loco Solbiate Olona – vogliono stampare delle magliette a tema e girare tutti i comuni».

Già, perché tutto il percorso è ricco di attività e proposte di intrattenimento differenti e tante persone scelgono di non stazionare in un solo luogo, ma di girare per tutta la valle, a piedi o in bicicletta.

Sul fronte fagnanese, l’emozione è tanta, visto che quest’anno sarà il primo anno in cui, anche Pro loco Fagnano Olona, proporrà un intrattenimento serale, come racconta entusiasta la presidente Patrizia Canavesi.

Tanto bolle in pentola anche a Solbiate Olona, Gorla Minore e Gorla Maggiore, come confermano le presidenti Lazzaretti, Federica Brotto e Maria Rosa Petruzzi: fra musica e attività, gli stand saranno ricchi di proposte.

A Gorla Minore presente anche l’associazione AIdel22, perché il Girinvalle è divertimento, ma anche attenzione e cura per gli altri.

A Marnate si sente tutta la voglia di regalare una grande festa ai propri concittadini: «Siamo pronti a partire e abbiamo voglia di impegnarci come sempre per la nostra comunità – svela il presidente Davide Pedrotti – anche se non potremo che sentire la nostalgia del nostro socio e amico Vanni, che non mancava mai quando c’era da aiutare e darsi da fare».

A Olgiate Olona la festa inizierà già da venerdì 16, con i ragazzi degli oratori coinvolti in valle, per poi proseguire sabato sera e domenica.

Questo, e molto altro, è stata la riunione fra i sei presidenti per iniziare i preparativi per l’edizione 2023 del Girinvalle. Fra progetti, idee, confronti, iniziative assodate e altre in cantiere, si è brindato a questo gruppo allargato di amici e colleghi, tutti volontari, persone che – ricordiamolo – svolgono un gran lavoro per dare avvio ad una festa riuscitissima, ma che poi vivono il giorno del Girinvalle ai fornelli o agli stand.

Nonostante ciò, il loro entusiasmo è contagioso e sono felici di ritrovarsi ad ogni primavera per lavorare insieme e per rallegrarsi per quanto di bello sia avvenuto durante l’anno, ad esempio il fiocco azzurro in casa del presidente marnatese Pedrotti.

Perché gli anni passano, si cresce, ma il Girinvalle torna sempre. (e noi lo aspettiamo).