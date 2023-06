Arriva il Girinvalle, ecco i programmi e le novità delle sei Pro loco

Ogni anno, quando si volta la pagina del calendario e compare il mese di giugno, in valle Olona di diffonde un interrogativo: “Quando arriva il Girinvalle?”.

Tranquilli, manca davvero poco: il weekend del 17 e 18 giugno tornerà una delle feste più amate, capace di portare migliaia di persone a passeggiare lungo le rive del fiume Olona, fra stand, animazione, musica e punti ristoro.

La manifestazione è nata proprio con lo scopo di celebrare la valle Olona, spingendo a conoscere e ad apprezzare quei paesaggi e quei luoghi abbandonati per diversi decenni a causa del forte inquinamento del fiume.

Un’area ora rivalutata e apprezzata grazie al miglioramento delle condizioni ambientali, ma anche grazie ad una festa che punta proprio a celebrare il territorio che si estende da Marnate e Olgiate Olona, fino a Gorla Maggiore e Fagnano Olona, passando per Solbiate Olona e Gorla Minore.

Ad aver realizzato tutto questo, le sei Pro loco di questi comuni, appassionate del territorio e determinate a impegnarsi per farlo amare dai loro concittadini. Come di consueto, presidenti e soci di queste associazioni hanno iniziato ad accendere il motore della macchina organizzativa già da mesi: far sì che tutto il percorso sia costellato di attività è un lavoro immane, che ciascuna Pro loco gestisce in autonomia nella parte che le compete, ma con uno sguardo d’insieme e un lavoro di squadra che rende il Girinvalle armonioso e colorato.

Amicizia, collaborazione e nessun campanilismo caratterizzano i volontari di questi gruppi, che ad ogni primavera si ritrovano per coordinare il tutto con attenzione e per brindare alla festa che verrà.

Ecco dunque cosa sarà possibile trovare:

MARNATE

A Marnate si inizia sabato 17 giugno con l’apertura dello stand gastronomico alle 19 e a seguire la serata musicale con “All You can dance”. Subito dopo, dalle 23, la particolarità della Silent Disco.

Il giorno del Girinvalle, domenica 18 giugno, si inizierà dalle 10 con il risveglio muscolare e la colazione; a seguire animazione e laboratorio per bambini, le giostre, il battesimo della sella, mountain bike e l’atteso spettacolo di magia con il mago POOL dalle ore 15. Il tutto con sport e divertimento per grandi e piccoli, lo stand gastronomico e l’amato apecar di frutta, senza rinunciare all’animazione musicale durante tutto il giorno. Nel tratto marnatese porte aperte anche all’ex casello di Prospiano, affidato all’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea dove sarà attivo un servizio bar: da lì passerà anche l’amato trenino su gomma, che collegherà il luogo alla vecchia stazione. Grazie ad Anpi, inoltre, sarà possibile visitare il bunker, risalente alla seconda guerra mondiale. Pro loco Marnate è pronta a partire!

OLGIATE OLONA

Il Girinvalle olgiatese inizierà venerdì 16 giugno con la festa degli oratori. Il giorno dopo, dopo la novità della colazione delle 9, la serata di sabato sarà animata dall’esibizione del gruppo dei Nuovi Eroi, con il beat italiano anni 60 e una cena a lume di candela con il Pulled Pork. Domenica 18 giugno festa grande per la Pro loco Olgiate Olona, che propone l’amata gita in barca sul fiume, il punto ristoro, il ponte tibetano sull’Olona con il CAI, una passeggiata con il pony, i gonfiabili per i piccoli amanti della valle e la tradizionale corsa delle paperelle alle 16.

GORLA MINORE

La serata di sabato organizzata da Pro loco Gorla Minore farà ballare tutti con il gruppo “Italian women tribute band“. Domenica 18 giugno la conferma dell’associazione il Tarlo che porterà i giochi di un tempo e la pista delle biglie è sarà presente anche il tornio per la creazione delle trottole.

Per gli amanti degli animali sarà la consueta camminata a 6 zampe curata da Casa Gino.

Fra le novità di questa edizione, la caccia al tesoro con metal detector.

SOLBIATE OLONA

Grande festa anche a Solbiate Olona, fra divertimento e solidarietà.

Per tutta la durata del Girinvalle, infatti, la Pro loco ha organizzato una vendita di braccialetti per l’Emilia Romagna il cui ricavato sarà devoluto al circolo aziendale Cesab (unione Comuni della Bassa Romagna).

Sabato 17 dalle 18 aperitivo e cena e a seguire musica dal vivo dalle 21:00 con gruppo Effettoliga.

Domenica 18 giugno si torna a mangiare insieme e intanto intorno inizieranno diverse attività per tutte le età: educazione stradale con percorso in bici per bimbi per avvicinarsi a conoscere il codice della strada; un campo base della Protezione civile Solbiate Olona; una mostra d’arte; l’associazione I Pressappoco Vippolona, proporrà un laboratorio di magia, truccabimbi, giochi e spettacolino nel pomeriggio; l’associazione G.S. Solbiatese proporrà un mini byke park con gimkana per bimbi; l’associazione Comitato Genitori proporrà Yoga per bimbi, truccabimbi. Oltre a tutto ciò, la presenza della cooperativa Totem, dell’Ecomuseo valle Olona, che proporrà una caccia al tesoro fotografica e scuola antica e infine le sempre apprezzate GEV Plis Insubria Olona faranno conoscere le proprie attività.

GORLA MAGGIORE

La festa di Gorla Maggiore sarà domenica 18 giugno, dove nel fondovalle sarà possibile immergersi nell’atmosfera del Palio gorlese con la sfida fra le contrade sull’albero della Cuccagna.

Il resto della giornata sarà costellato da animazione, divertimento, con il consueto apprezzato punto ristoro.

FAGNANO OLONA

Grande novità per la Pro loco Fagnano, che per il primo anno inizia il Girinvalle il sabato sera. Appuntamento nell’area Calimali, dove alle 18 si terrà un corso gratuito per aspiranti Dj, mentre dalle 19 aprirà i battenti lo stand gastronomico; dalle 21 dj set con la “Phonica School” ed “effetti speciali“.

Il giorno del Girinvalle, domenica 18 giugno, alle 9 si inizierà la giornata con una colazione insieme, poi ci sarà spazio per il pranzo al punto ristoro, mentre la festa si animerà grazie ai gonfiabili per i bambini e giochi a premi. Per tutto il giorno sarà infine presente la Protezione civile con una esposizione dei loro mezzi.

LA NOVITÀ 2023: IL “PASSAPORTO DEL VIAGGIATORE”

Perché limitarsi a visitare un solo stand, quando è possibile vivere tutte – ma proprio tutte – le iniziative del Girinvalle?

Con questa prerogativa quest’anno sarà possibile partecipare al “Girinvalle tour“, una nuova idea lanciata dalle Pro loco in collaborazione con VareseNews. Occorrerà ritirare al primo stand il Passaporto del viaggiatore e farlo vidimare da tutte e sei le associazioni.

Ciascuna Pro loco offrirà un omaggio al primo che completerà il tour a piedi o in bicicletta e arriverà da loro. Chi saranno i più sportivi e determinati a visitare ogni angolo della festa, gustandosi la bellezza della valle Olona?

VARESENEWS MEDIA PARTNER DELL’EVENTO

Il Girinvalle sarà raccontato anche quest’anno dalla redazione di VareseNews, che punterà i riflettori sul gran lavoro fatto dall’esercito di volontari. Articoli, dirette e tante foto per far sentire l’atmosfera della manifestazione più amata della valle Olona. Anche voi lettori potrete essere i protagonisti di questo racconto corale, postando le vostre foto con l’hashtag #girinvalle2023 sul gruppo Facebook Oggi in valle Olona. Le foto più belle saranno poi pubblicate sul giornale.

Buon Girinvalle a tutti!