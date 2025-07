Annullata per maltempo la prima data del cinema sotto le stelle nei quartieri di Varese

Proprio perchè in piazza – nel caso di Schiranna, più precisamente nel prato di fronte al lido comunale, direttamente in riva al lago. – è stata cancellata la proiezione di Capitan America

E’ stata annullata per maltempo la prima data, prevista per lunedì 7 luglio, della nuova rassegna estiva promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, che vuole portare il grande schermo nei quartieri della città. Un’iniziativa gratuita e aperta a tutti, pensata per offrire ai cittadini l’opportunità di trascorrere delle belle serate all’aperto insieme, in piazza.

Proprio perchè in piazza – nel caso di Schiranna, più precisamente nel prato di fronte al lido comunale, direttamente in riva al lago. – è stata cancellata la proiezione di Capitan America, uno dei più amati film del mondo Marvel.

L’inizio della proiezione era previsto per le 21:30, ora in cui è prevista una perturbazione.