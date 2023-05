I Calimali e SpazioZero Gruppo Giovani hanno celebrato la primavera

Una giornata di sole, persone sorridenti sull’erba per rilassarsi e godere del pranzo preparato dal punto ristoro, volontari di buon umore e pronti ad impegnarsi per la loro comunità: questo – e tanto altro – è stata la Festa di Primavera di domenica 28 maggio a Calipolis. Nella cornice meravigliosa della valle Olona, il connubio ormai assodato fra le associazioni dei Calimali e SpazioZero Gruppo Giovani hanno trasformato una domenica in una grande festa.

Galleria fotografica La Festa di Primavera 2023 ai Calimali 4 di 13

Mercatino agricolo, punto ristoro, hobbisti, musica e attività per bambini: proposte per tutti i gusti e per tutte le età, con un solo scopo, quello di celebrare la primavera e godersi appieno l’area dell’Approdo Calipolis, una delle più apprezzate e meglio tenute di tutta la valle, con il fiume Olona da ammirare a pochi passi.

«Grazie a tutti, ai tanti volontari e alla gente che ha risposto al nostro invito» hanno commentato all’unisono Paolo Farè dei Calimali e Mattia Boiocchi di SpazioZero Gruppo Giovani.

Sorrisi dunque in valle Olona, per una giornata speciale.