I consorzi di bonifica lombardi intervengono in Emilia-Romagna

I consorzi di bonifica lombardi rispondono prontamente all’appello dei colleghi emiliano-romagnoli con l’invio di mezzi e attrezzature. I consorzi della zona colpita dall’alluvione sono impegnati a mettere in sicurezza i territori colpiti dall’alluvione e hanno ricevuto manforte anche da mezzi e uomini arrivati dalla Lombardia (nella foto: mezzi del Consorzio di bonifica Navarolo, dal Cremonese).

In Lombardia l’intensità delle piogge registrate sinora dall’inizio di maggio ha evidenziato il ruolo centrale del reticoli in competenza ai Consorzi di bonifica rispetto alla sicurezza idraulica. “Determinanti saranno sempre più gli investimenti infrastrutturali si vuole tutelare un territorio fortemente urbanizzato come quello lombardo”.

Tornando all’attualità dell’emergenza emiliano-rimagnola, i Consorzi di bonifica lombardi sono in stretto contatto con il COR di Bologna della Protezione civile per l’invio del materiale.