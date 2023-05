Il Centro storico italiano commemora a Varese Giovanni Falcone e le vittime di Capaci

Martedi 23 maggio alle 17 e 30, in Piazza Cacciatori delle Alpi a Varese, si svolgerà un momento commemorativo per Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani. L’evento si colloca nell’ambito delle iniziative organizzate dal Centro Storico Italiano, volte a promuovere il concetto di legalità e ispirate al tema: “75 anni: La Costituzione, fonte d’impegno civile e culturale.” (disegno di Antonio De Blasi)

L’iniziativa vede la partecipazione del presidente dl tribunale dottor Cesare Taccone, del Procuratore della Repubblica, facente funzioni, dott. Massimo Politi e del sindaco di Varese, avvocato Davide Galimberti.

Il programma essenziale si articolerà secondo le seguenti modalità: ore 17,30 accoglienza; Ore 17, 50 Lettura dei nomi dei giudici e degli agenti assassinati; ore 17,57 Minuto di silenzio; ore 18,00 Lettura dei primi tre articoli della Costituzione. Il 23 maggio 2023, saranno trentuno anni dalla Strage di Capaci.

Il tema proposto dal Centro Storico Italiano richiama le parole di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per i quali la scuola e la cultura sono fondamentali per far crescere cittadini consapevoli del loro ruolo. È dunque importante fare memoria nei luoghi di vita e, di conseguenza, realizzare eventi sul territorio. Quest’anno gli eventi decentrati (nelle parrocchie, negli oratori, presso le sedi di associazioni, presso Circoli Culturali, nei Bar, nelle Piazze, si svolgeranno lunedi 22 maggio 2023, ore 17,30), per consentire a tutti di partecipare ad eventuali momenti a livello comunale.

Il programma complementare (che può prevedere anche eventi antecedenti e seguenti) è facoltativo, purché le attività spirituali o fisiche rispettino la memoria dei Caduti e lo spirito della Costituzione. Per le scuole le attività saranno anticipate alle 10,30. Questa iniziativa ha il patrocinio della presidenza nazionale del Centro turistico giovanile e si svolge in partenariato con il Comune di Varese.