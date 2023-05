Il chitarrista Simone Rinaldo in scena ai Molini Marzoli Massari

Il secondo appuntamento della XXXVIII edizione del Festival Chitarristico Internazionale Bustese, in programma venerdì 12 maggio alle ore 21.00 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli Massari, vede protagonista il chitarrista Simone Rinaldo (Foto di Suvan Chowdhury).

Chitarrista della provincia di Varese, si è imposto sulla scena musicale grazie ai numerosi premi in concorsi internazionali (tra cui il concorso di Londra, Guimaraes, Comarca El Condado, Bruxelles, Boulder in USA). Si è esibito in Festival chitarristici in Montenegro, Austria, Croazia, Bosnia, Belgio, Estonia, Spagna e Portogallo.

Ha suonato come solista con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal 2015 collabora con l’orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano per il circuito lirico lombardo nei teatri di Brescia, Como, Pavia, Cremona, Bergamo, e per le produzioni legate alla proiezione con musica dal vivo di film muti al teatro Dal Verme di Milano. Ha debuttato al Musikverein di Vienna con una premiere del brano “Les Arcanes” di N. Kahn. Ha pubblicato con DotGuitar l’album “Simmetrie e Contrasti nel Novecento” e con edizioni Sinfonica le Sonate di Diabelli. È docente presso il conservatorio “U. Giordano” di Foggia nel distaccamento di Rodi Garganico. Il programma proposto vuole essere un omaggio al celebre compositore di inizio Novecento Manuel Maria Ponce, pioniere del nazionalismo musicale messicano. La sua vasta produzione comprende un elevato numero di brani solistici, musica da camera, canzoni per voce e accompagnamento, nonché tre concerti per strumento solista e orchestra. Le sue composizioni per pianoforte costituiscono il più importante repertorio messicano per questo strumento.

La partecipazione al concerto è gratuita ma è consigliata la prenotazione che può essere effettuata, fino ad esaurimento posti, sul sito www.mandolinistibustesi.it oppure telefonando al numero 0331 620598 del negozio Amadeus Musica. La rassegna è organizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale.