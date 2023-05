Incidente a Gornate Olona, soccorse due donne

Due donne di 46 anni sono rimaste ferite nel corso di un incidente stradale avvenuto in via Primo Maggio a Gornate Olona.

Per cause ancora in fase di verifica, verso le ore 16.30 di lunedì 22 maggio, due auto si sono scontrate. Le due persone ferite sono state soccorse e successivamente trasportate in ospedale, con ferite non gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Saronno e i vigili del fuoco che hanno aiutato il personale sanitario e messo in sicurezza l’area.