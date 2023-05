“La misura del Tempo”. Mostra d’arte a Cavaria con Premezzo

Domenica 14 maggio, alle ore 11 presso l’antico palazzo comunale di Cavaria con Premezzo verrà inaugurata la mostra “La misura del tempo” ad opera degli artisti dell’associazione culturale cavariese Blaue Reiter.

Dice Lara Scandroglio: «L’arte, la filosofia e la letteratura si sono sempre interrogate sul valore del tempo, legato alla memoria e su come influenzi il corso degli eventi. Anche l’artista contemporaneo si interroga sulla rappresentazione del tempo e gli artisti della Blaue Reiter, hanno declinato questo tema in modo personale, eclettico ed introspettivo. Le opere raccontano il tempo da molteplici punti di vista: la dimensione del ricordo, i cambiamenti, la nostalgia della giovinezza, il sopraggiungere della morte, la velocità, la precisione, il silenzio, l’eternità, il suo essere prezioso, il legame che possiede con la natura. Quella messa in atto da questi artisti non è una battaglia contro il tempo, ma una resa, una presa di coscienza determinata dal rappresentare il tempo attraverso un solo istante che diviene quindi, eterno».